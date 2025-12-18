Política

Balanço anual
Notícia

Leite diz que pretende negociar suspensão da dívida por mais três anos: "Tratamento que a União dá ao RS não é leal"

Governador do Rio Grande do Sul avaliou o trabalho neste ano e nos sete à frente do Estado durante entrevista à Gaúcha

Leticia Mendes

