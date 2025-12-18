Leite diz que pretende negociar suspensão da dívida por mais três anos: "Tratamento que a União dá ao RS não é leal"

Eduardo Leite não deixou claro se deixará o governo do RS para concorrer às eleições em 2026. Joel Vargas / Divulgação

O governador do Rio Grande do Sul concedeu entrevista ao Gaúcha Atualidade na manhã desta quinta-feira (18). No programa, Eduardo Leite avaliou o ano de 2025, mas também falou sobre os sete anos de governo.

Questionado se deve renunciar ao cargo de governador para concorrer às eleições de 2026, Leite afirmou que essa decisão ainda não está tomada.

— Tenho privilégio enorme de governar o Rio Grande do Sul. Decisões serão tomadas no seu tempo. Essa decisão pode ser tomada até março e ela vai considerar aquilo que for melhor para o Rio Grande do Sul e não para a minha carreira política — afirmou.

Confira outros tópicos abordados pelo governador a seguir.

Consequências das enchentes

Leite falou sobre o Plano Rio Grande e o atendimento emergencial aos gaúchos vítimas das enchentes que devastaram o Estado em 2024. O governador afirmou que o Estado está se preparando para melhor responder a novos eventos climáticos. Ele citou na sequência a entrega de cerca de cem moradias para pessoas que ficaram desabrigadas, que será realizada nesta sexta-feira (19) em cidades como Muçum, Encantado e Nova Bréscia.

Dívida com a União

Em relação ao pagamento da dívida com a União, que foi suspensa por três anos, Leite disse que está se articulando para negociar com o governo federal a ampliação desse prazo.

— O tratamento que a União dá ao Rio Grande do Sul não é leal, vamos dizer assim, quando se compara a outras unidades da federação. Estou absolutamente convencido disso. Não estou falando deste governo federal, do presidente Lula. Estou falando historicamente — disse.

O governador citou que regiões como Nordeste, Norte e Centro-Oeste recebem benefícios como o fundo constitucional para turbinar a arrecadação e fazer financiamentos subsidiados a diversos setores econômicos, como isenção de IPI para fabricação de veículos e zona franca.

— Tem uma série de incentivos para essas regiões. A região Sudeste tem royalties de petróleo, o que também fortemente impulsiona a sua arrecadação. A Região Sul não tem nada disso. Quando essa dívida é paga, são 12% da nossa receita corrente do Estado consumidas por ano no pagamento da dívida. Isso é muito pesado. Não só não nos dão os incentivos que dão para os outros e ainda tiram parte da nossa arrecadação. Isso está errado. Precisa ser revisto — avaliou.

Leite afirmou que as negociações neste sentido ainda são incipientes, mas que a prorrogação da suspensão de pagamento por mais três anos permitiria, por exemplo, manter no Estado cerca de R$ 15 bilhões, que poderiam ser investidos em outras áreas.

— A União finalmente olhou para o Rio Grande do Sul por conta das enchentes. A dor que sentimos no ano passado era impossível de não ser notada. Olharam pela dor da enchente, mas o Rio Grande do Sul tem sofrido muitas dores também econômicas e consequentemente sociais, por conta de recorrentes estiagens. Proteger o agro do Estado do Rio Grande do Sul é estratégico para que o Estado tenha inclusive a capacidade de pagar a dívida no futuro, sem precisar pedir novas prorrogações — ressaltou.

Concessão de rodovias

Em relação ao debate sobre concessão de estradas, o governador afirmou que, em relação ao bloco 1, que envolve as rodovias do Litoral, Região Metropolitana e Serra, deve ser adotada a mesma estratégia realizada para lançamento de edital no bloco 2, que abrange Vale do Taquari e Norte. Isso em razão das críticas relacionadas ao valor da tarifa e ao número de pontos de pedágio.

— Mudanças naturalmente podem acontecer, como aconteceram no bloco 2. Nós fizemos a consulta pública, fizemos audiências públicas, ouvimos a comunidade, prefeitos, lideranças empresariais e o projeto sofreu interferências. Foram feitos ajustes nas intervenções, ajudamos a reduzir a tarifa, seja por revisão de obras que seriam feitas, seja por aporte maior do Estado, promovendo redução na tarifa teto projetada, que é a tarifa que vai para o leilão. A partir dela, ganha quem oferece o maior desconto na tarifa. E é natural que isso também aconteça no bloco 1 — afirmou Leite.

O governador comparou os investimentos em duplicação de estradas estaduais realizados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), com o que é previsto no projeto de concessão em debate.

— O Estado sozinho não vai conseguir fazer investimentos. Em 40 anos, o Daer foi capaz de fazer 50 quilômetros de duplicação. O que nós estamos falando na concessão de rodovias — que sim, sustenta-se através de pedágios —, é de fazer 600 quilômetros de duplicação em 10 anos. É uma mudança de patamar das rodovias do Rio Grande do Sul, é disso que estamos falando. O Estado não terá capacidade de fazer isso sozinho. Não teve ao longo de 40 anos — afirmou.

Leite insistiu que a concessão permitirá investimentos e que o Estado busca que isso seja possível com a menor tarifa possível. O governador fez comparações com outros Estados.

— São Paulo, que é o Estado mais rico da federação, tem 50%, metade das rodovias estaduais, concedidas, e tem as melhores rodovias do Brasil. Nós, com o nosso programa de concessões, vamos levar a 15% das rodovias gaúchas as concessões.

Educação

Indagado sobre desafios relacionados à educação, o governador argumentou ter realizado investimentos na melhoria do salário pago aos professores, na merenda escolar, em obras e na instalação de escolas de tempo integral ao longo dos mandatos. Leite afirmou que boa parte da estrutura escolar do Estado é das décadas de 1950 e 1960, que necessitam de reformas e adaptações.

— O Estado, ao longo desses anos todos, essas décadas com problemas fiscais, não mantinha bem essas estruturas. A gente passou a ter manutenção adequada, com investimentos robustos, que estão sendo feitos nas nossas escolas, passamos a ter uniforme escolar para as crianças. Neste ano, vamos entregar um cartão para que as que estão no CadÚnico, para tênis. Muitas crianças carentes passam a ter uniforme e vão de chinelo no frio, não dá para admitir isso. Vamos ter 300 mil crianças e jovens que vão receber cartões de R$ 150 para comprar tênis e meia — explicou.

Reajuste de salários

O governador foi questionado sobre o reajuste para funcionários públicos, especialmente para professores da ativa e também aposentados. O governador afirmou que o Rio Grande do Sul tem atualmente cerca de 57 mil professores atuando nas escolas e mais de 100 mil já aposentados.

— Temos praticamente dois aposentados para cada professor que está em atividade. O que é um desafio para o nosso Estado — disse.

Ainda em relação aos reajustes, o governador foi questionado se há previsão de aumento para os servidores aposentados, como os professores, que tiveram a incorporação dos adicionais ao subsídio, o que levou a uma espécie de trava na remuneração.

— Não tem uma trava para professores aposentados. Às vezes há uma confusão sobre isso. Você tinha um plano de carreira anterior, foi modificado para um novo plano de carreira, que prevê remuneração por subsídios, que atinge a todos, ativos e inativos, professores. Como os inativos tinham mais vantagens, de anuênios, quinquênios, 15% aos 15 anos, 10% aos 25 anos, são vários benefícios que a carreira anterior previa. Isso tudo foi para dentro do subsídio. Esses que tinham tantas vantagens acumuladas excediam a remuneração do subsídio e passavam a ter uma parcela de irredutibilidade dos salários — afirmou.

O governador afirmou que com os reajustes aplicados ao longo dos últimos anos no piso nacional do magistério, essa parcela foi reduzindo:

— No último reajuste que demos para o piso do magistério, já mais de 90% dos professores aposentados receberam os reajustes. Ou seja, não está congelado o salário dos professores aposentados. Aqueles que recebiam mais do que os subsídios acabavam tendo a parcela consumida. Isso não é uma realidade para 90% dos professores aposentados.

Leite afirmou que o próximo reajuste do piso nacional será aplicado integralmente.