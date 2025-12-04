Justiça mantém inelegibilidade de Pablo Marçal até 2032

Corte também confirmou a multa de R$ 420 mil aplicada por descumprimento de ordem judicial. WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) decidiu, nesta quinta-feira (4), manter a inelegibilidade do empresário e ex-candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) por oito anos. A punição decorre do uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha de 2024.

A Corte também confirmou a multa de R$ 420 mil aplicada por descumprimento de ordem judicial. Por outro lado, foram afastadas as condenações por captação e gastos ilícitos de recursos e abuso de poder econômico. Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O julgamento terminou com placar apertado: quatro votos a três. A maioria acompanhou o relator, juiz Claudio José Langroiva Pereira, que defendeu a manutenção da condenação apenas pelo uso indevido da mídia — fundamento que sustenta a inelegibilidade até 2032. As informações são do g1.

Votaram com o relator os magistrados Rogério Luis Adolfo Cury e Roberto Maia. A divergência foi aberta pelo juiz Regis de Castilho Barbosa Filho e seguida pela juíza Maria Domitila Prado Manssur e pelo desembargador federal Mairan Gonçalves Maia Júnior. O presidente do TRE-SP, desembargador Silmar Fernandes, desempatou a favor da inelegibilidade.