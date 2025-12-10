Política

Prazo de 48 horas
Notícia

Justiça manda suspender veículos oficiais e funcionários de Jair Bolsonaro durante prisão

Mesmo preso, ex-presidente segue com direito a salários, aposentadorias e, até então, equipe profissional e carros oficiais, por ser ex-chefe de Estado

Zero Hora

