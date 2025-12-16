José Serra é hospitalizado para tratar infecção na garganta

O ex-senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, 83 anos, está hospitalizado desde a sexta-feira (12) no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para tratar de uma infecção na garganta.
Segundo assessores do político ao g1, a doença apresentou melhora, mas ele ficará no hospital até terminar o tratamento com antibióticos e aproveitará para realizar exames de rotina.
Diagnosticado com parkinson, Serra deixou a vida pública em 2021, quando precisou se afastar do Senado por causa da doença.
Ele tentou concorrer a deputado federal, mas devido à saúde debilitada, não conseguiu fazer campanha.