José Serra é hospitalizado para tratar infecção na garganta

Serra deixou a vida política em 2021. EVARISTO SA / AFP

O ex-senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, 83 anos, está hospitalizado desde a sexta-feira (12) no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para tratar de uma infecção na garganta.

Segundo assessores do político ao g1, a doença apresentou melhora, mas ele ficará no hospital até terminar o tratamento com antibióticos e aproveitará para realizar exames de rotina.

Diagnosticado com parkinson, Serra deixou a vida pública em 2021, quando precisou se afastar do Senado por causa da doença.