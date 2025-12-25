Jair Bolsonaro passa por cirurgia para correção de hérnia inguinal

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia para o tratamento de uma hérnia inguinal bilateral na manhã desta quinta-feira (25).
Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde quarta-feira (24) para a realização de exames pré-cirurgicos, que o consideraram apto para o procedimento.
Em uma publicação nas redes sociais, às 9h18min, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, informou que o marido já estava no bloco cirúrgico. Por volta das 13h, ela informou que o procedimento foi concluído sem intercorrências.
A equipe médica ainda não se manifestou mas há a expectativa de uma coletiva de imprensa nas próximas horas.
O procedimento foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na terça-feira (23) após pedido da defesa. Na decisão, porém, Moraes estabeleu regras para a realização do procedimento:
- Vigilância ininterrupta com pelo menos dois policiais osicionados na porta do quarto, com fiscalização 24 horas por dia
- Proibição de uso de eletrônicos dentro do quarto, com exceção apenas de equipamentos médicos indispensáveis ao tratamento.
O ex-presidente está sendo acompanhado pela esposa, Michelle Bolsonaro. Moraes autorizou ainda que os filhos, Flávio e Carlos Bolsonaro, o visitem ao longo do período de internação, que deve ser de cinco a sete dias. Eles deverão seguir as mesmas restrições impostas à ex-primeira-dama.
Como é o procedimento
De acordo com o médico diretor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Antonio Kalil, o procedimento para corrigir a hérnia inguinal bilateral pode ser executado de três maneiras — por cirurgia aberta, vídeo ou por técnica robótica. Em todas elas, há necessidade de se colocar uma tela para reforçar a região.
Em relação ao procedimento ao qual o ex-presidente será submetido, Kalil tem uma suspeita de qual será o escolhido pelo cirurgião encarregado da tarefa:
— Eu acredito que, em função dos procedimentos anteriores, vai acabar sendo pela técnica aberta.
Normalmente, a correção da hérnia inguinal bilateral é considerada quase um procedimento ambulatorial. Mesmo na técnica aberta, a recuperação acontece de forma rápida.
O que é hérnia inguinal?
A hérnia inguinal — conhecida ainda como hérnia na virilha — é uma condição que acontece quando os tecidos do interior do abdômen saem por um ponto da parede muscular abdominal. Essa saída ocorre na região inguinal (virilha) e forma um papo no local. Quando verifica-se nos dois lados, ela é chamada de bilateral.
Tratamento de soluço
A equipe médica ainda vai avaliar, durante a internação, a possibilidade de bloquear o nervo frênico por meio de anestesia, para tratar o soluço do ex-presidente.
A situação é causada por refluxo gastroesofágico e não tem relação com a hérnia inguinal bilateral.
Trata-se de um procedimento para aliviar o diafragma irritado. Este bloqueio requer monitoramento respiratório.
O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. O político está na carceragem da Superintendência Regional da Polícia Federal, no Distrito Federal.