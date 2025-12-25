Jair Bolsonaro passa por cirurgia para correção de hérnia inguinal

Bolsonaro está internado desde quarta-feira (24). Sergio LIMA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia para o tratamento de uma hérnia inguinal bilateral na manhã desta quinta-feira (25).

Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde quarta-feira (24) para a realização de exames pré-cirurgicos, que o consideraram apto para o procedimento.

Em uma publicação nas redes sociais, às 9h18min, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, informou que o marido já estava no bloco cirúrgico. Por volta das 13h, ela informou que o procedimento foi concluído sem intercorrências.

A equipe médica ainda não se manifestou mas há a expectativa de uma coletiva de imprensa nas próximas horas.

O procedimento foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na terça-feira (23) após pedido da defesa. Na decisão, porém, Moraes estabeleu regras para a realização do procedimento:

Vigilância ininterrupta com pelo menos dois policiais osicionados na porta do quarto, com fiscalização 24 horas por dia

Proibição de uso de eletrônicos dentro do quarto, com exceção apenas de equipamentos médicos indispensáveis ao tratamento.

O ex-presidente está sendo acompanhado pela esposa, Michelle Bolsonaro. Moraes autorizou ainda que os filhos, Flávio e Carlos Bolsonaro, o visitem ao longo do período de internação, que deve ser de cinco a sete dias. Eles deverão seguir as mesmas restrições impostas à ex-primeira-dama.

Como é o procedimento

De acordo com o médico diretor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Antonio Kalil, o procedimento para corrigir a hérnia inguinal bilateral pode ser executado de três maneiras — por cirurgia aberta, vídeo ou por técnica robótica. Em todas elas, há necessidade de se colocar uma tela para reforçar a região.

Em relação ao procedimento ao qual o ex-presidente será submetido, Kalil tem uma suspeita de qual será o escolhido pelo cirurgião encarregado da tarefa:

— Eu acredito que, em função dos procedimentos anteriores, vai acabar sendo pela técnica aberta.

Normalmente, a correção da hérnia inguinal bilateral é considerada quase um procedimento ambulatorial. Mesmo na técnica aberta, a recuperação acontece de forma rápida.

O que é hérnia inguinal?

A hérnia inguinal — conhecida ainda como hérnia na virilha — é uma condição que acontece quando os tecidos do interior do abdômen saem por um ponto da parede muscular abdominal. Essa saída ocorre na região inguinal (virilha) e forma um papo no local. Quando verifica-se nos dois lados, ela é chamada de bilateral.

Tratamento de soluço

A equipe médica ainda vai avaliar, durante a internação, a possibilidade de bloquear o nervo frênico por meio de anestesia, para tratar o soluço do ex-presidente.

A situação é causada por refluxo gastroesofágico e não tem relação com a hérnia inguinal bilateral.

Trata-se de um procedimento para aliviar o diafragma irritado. Este bloqueio requer monitoramento respiratório.