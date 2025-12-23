Indicado por Hugo Motta, Gustavo Feliciano toma posse no Ministério do Turismo

Lula assinou posse de Feliciano na manhã desta terça. Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

O novo ministro do Turismo do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Feliciano, tomou posse do cargo nesta terça-feira (23), em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. Feliciano assume o lugar deixado por Celso Sabino, que deixou o Ministério no último dia 17, dias após ser expulso do União Brasil por descumprir orientação do partido de sair da gestão de Lula.

Gustavo Feliciano foi secretário de Turismo da Paraíba e é filho do deputado federal Damião Feliciano (União-PB) e da vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano. O novo ministro começou o discurso agradecendo a Lula a oportunidade de fazer parte de seu governo:

— Fazer parte do seu governo é um sonho. Um sonho, senhor presidente, para esse menino de Campina Grande, na Paraíba, minha amada terra, que viu de perto a transposição do São Francisco, essa obra que Vossa Excelência fez e resolveu o problema de falta de água que aterrorizava uma cidade de centenas de milhares de habitantes, além de toda a nossa região.

Para Feliciano, o turismo precisa ser "inclusivo" e pensado para toda a população:

— O turismo tem que ser do povo, pelo povo e para o povo, promovendo eventos que geram alegria e a geração de emprego e renda, promovendo acesso de nossos belos destinos a quem ganha menos no país, que é a maioria da população. Isso se faz tornando o turismo mais inclusivo, mais acessível. O povo já trabalha muito. Turismo não pode ser só de ricos, turismo tem que ser de todos. Se há uma forma de medir que o Brasil avançou é ver gente viajando, desfrutando do lazer com suas famílias.

Despedida

Ao se despedir do cargo, Sabino ressaltou o trabalho realizado durante a COP30, em Belém, no Pará:

— Tenho orgulho também de ter honrado o meu Estado do Pará com ações importantes, e destaco entre elas a COP30, no início desacreditada, no início combatida, no início desestimulada, mas com a sua (de Lula) decisão firme, o seu apoio restrito e a sua presença na cidade de Belém, a COP de Belém pôde ser a COP mais inclusiva da história, e foi a segunda COP mais participativa de todas que a ONU já fez.

O nome do novo ministro foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e escolhido pelo União Brasil, que detém o comando do Ministério, para assumir a vaga.