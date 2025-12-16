Governo Lula tem 49% de desaprovação e 48% aprovação, segundo pesquisa Quaest

Divulgado nesta terça-feira (16), pesquisa Quaest aponta que Lula é desaprovado por 49% dos eleitores e aprovado por 48%. Não sabem ou não responderam foram 3%.
Estes números representam um empate técnico, cenário semelhante ao registrado no levantamento de novembro, quando 50% desaprovavam e 47% aprovavam.
Entre fevereiro e setembro, a desaprovação estava maior, com pico de diferença em maio, quando 17 pontos separavam a avaliação negativa (57%) da positiva (40%). Em dezembro de 2024, a aprovação era maior (52% a 47%).
Encomendado pela Genial Investimentos, a Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.