Governo do RS propõe reajuste em taxas pagas por pecuaristas a fundos de defesa sanitária

Ler resumo

Pagamento é feito por produtores e indústrias de carne, leite, ovos e aves. Reprodução RBS TV / Divulgação

Um projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa pelo governador Eduardo Leite reajusta contribuições pagas por produtores rurais e indústrias do setor agropecuário a fundos de defesa sanitária. A proposta tramita em regime de urgência e tem apoio das entidades do segmento.

A estimativa é de um crescimento de 15% a 20% na arrecadação com as taxas, que são pagas por produtores e indústrias de carne, leite, ovos e aves (veja, mais abaixo, detalhes do impacto).

Os recursos abastecem, sobretudo, o Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa), que tem natureza privada.

Uma pequena parcela vai para o Fundo Estadual de Sanidade Animal (Fesa), que é público e tem a mesma finalidade.

Todas as verbas arrecadadas pelos fundos são usadas para investimentos em defesa sanitária e para o pagamento de indenizações a criadores em casos que exijam sacrifício de animais, como focos de gripe aviária, brucelose bovina e doença de Newcastle.

Leia Mais Chuva dos últimos dias alivia situação de produtores rurais do RS

Como a proposta partiu de entidades do setor impactado (veja a lista abaixo), até o momento a iniciativa não sofre resistências na Assembleia. A expectativa das associações é de que o projeto seja aprovado até o final do ano.

— É uma mobilização que partiu das entidades, e o governo está propondo, a pedido do setor, para garantir que, caso tenha algum problema na propriedade, ela possa ser segurada — afirma o secretário da Agricultura, Edivilson Brum.

Conforme o projeto, serão reajustadas as contribuições para indústrias e produtores de suínos e de leite. No caso da pecuária bovina, a cobrança, que hoje é sobre animais abatidos, passará a ser sobre animais vivos.

A nova lei também vai elevar a contribuição para indústrias e produtores de aves e ovos, mas, conforme o Fundesa, o setor já contribui com esses recursos adicionais por iniciativa própria.

Montante é destinado ao pagamento de indenizações a criadores em casos que exijam sacrifício de animais. RBS TV / Reprodução

Principal voz em defesa do reajuste, o presidente do Fundesa, Rogério Kerber, diz que o surgimento de novas doenças nos últimos anos demanda investir mais na proteção dos rebanhos e manter o sistema de defesa gaúcho robusto, condicionantes para a abertura de novos mercados no Exterior.

— O exemplo mais concreto possível foi a influenza aviária. O Estado foi considerado exemplar na condução e no saneamento do problema. O fortalecimento do Fundesa se faz necessário para proteger nossa produção e apresentar o Rio Grande do Sul no mercado internacional com uma condição diferenciada — explica Kerber, que percorreu diferentes bancadas da Assembleia para explicar o teor do projeto.

O que vai mudar

Veja, na tabela abaixo, os detalhes sobre a alteração nas taxas cobradas de produtores rurais.

A contribuição é calculada multiplicando o índice da lei pela Unidade Padrão Fiscal do Rio Grande do Sul (UPF/RS), usada para correção de taxas e tributos estaduais.

Entidades mobilizadas