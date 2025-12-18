Gleisi diz que Lula vai vetar PL da Dosimetria: "Condenados têm de pagar por seus crimes"

Ministra também lamentou a posição da liderança do governo no Senado. Gil Ferreira / Secretaria de Relações Institucionais/Divulçgação

Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai vetar o projeto de lei da dosimetria — que altera as penas dos condenados pelo 8 de Janeiro.

"A redução das penas de Jair Bolsonaro e demais golpistas, aprovada agora à noite no Senado, é um desrespeito à decisão do STF e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia." escreveu.

Na postagem em seu perfil nas redes sociais, a ministra também lamentou a posição da liderança do governo no Senado.

"A condução desse tema pela liderança do governo no Senado na CCJ foi um erro lamentável, contrariando a orientação do governo que desde o início foi contrária à proposta. O presidente vetará esse projeto. Condenados por atentar contra a democracia têm de pagar por seus crimes", completou.

Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo na Casa legislativa, defendeu o avanço da dosimetria diante da avaliação de que a aprovação já era inevitável. Após passar pela comissão, o PL foi aprovado no plenário do Senado.

— A dosimetria já tinha maioria formada. Eu fiz um acordo de procedimento, não de mérito, para não travar a pauta econômica. A responsabilidade é minha — afirmou Wagner durante a sessão.

Agora, o texto segue para sanção ou veto de Luiz Inácio Lula da Silva.

O que é o PL?

O texto do PL da Dosimetria determina que os crimes de tentativa de abolir com o Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, implicarão no uso da pena mais grave em vez da soma de ambas as penas.

O foco do PL é uma mudança no cálculo das penas, "calibrando a pena mínima e a pena máxima de cada tipo penal, bem como a forma geral de cálculo das penas".

O projeto também propõe a redução do tempo para progressão do regime de prisão de fechado para semiaberto ou aberto.