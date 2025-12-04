Gilmar Mendes nega pedido da AGU sobre lei do impeachment contra ministros do Supremo

Decisão de Mendes será submetida à análise dos demais ministros no plenário virtual. Nelson Jr. / SCO / STF / Divulgação

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) sobre a lei do impeachment de ministros do Supremo. A informação foi divulgada pelo STF nesta quinta-feira (4).

Na quarta (3), a AGU pediu para que Mendes reconsiderasse a decisão que restringiu à Procuradoria-Geral da República (PGR) o poder pedir o impeachment de magistrados da Suprema Corte.

Em decisão proferida nesta quinta-feira (4), o ministro afirmou que o pedido de reconsideração da AGU é "incabível", uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro não prevê esse tipo de recurso. Gilmar Mendes reforçou ainda que permanecem presentes, em sua avaliação, os requisitos para a concessão da medida cautelar (provisória).

"A medida cautelar deferida, além de encontrar fiel amparo na Constituição Federal, mostra-se indispensável para fazer cessar um estado de coisas manifestamente incompatível com o texto constitucional. Inexistem, portanto, razões para alteração dos termos da decisão", afirmou.

Pedido da AGU

A AGU solicitou que a medida cautelar também tenha os efeitos suspensos até o julgamento em definitivo do tema pelo plenário do STF. A sessão que vai analisar a decisão do ministro no plenário virtual da Corte está agendada para começar no dia 12 de dezembro.