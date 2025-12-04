Gilmar Mendes diz que lei "caducou" e decisão de restringir denúncias contra ministros do STF à PGR "segue a Constituição"

Decisão de Gilmar Mendes foi proferida na quarta-feira. Carlos Humberto / SCO/STF / SCO/STF

Após restringir apenas à Procuradoria-Geral da República (PGR) a possibilidade de apresentação de denúncias contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (4) Gilmar Mendes afirmou que está seguindo a Constituição.

O ministro argumenta que a lei que permite ao Senado apresentar denúncias contra magistrados e solicitar o impeachment já "caducou". Na quarta-feira (3), Gilmar Mendes determinou que apenas a PGR pode dar dar andamento a estes processos e denúncias.

Segundo o magistrado, o objetivo não é defender ministros. A decisão foi alvo de críticas, especialmente de Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado.

— Não se trata disso (proteger o Supremo). Se trata de aplicar a Constituição, é isso que estamos fazendo. Tendo em vista que a a lei, de alguma forma, ela já caducou. É de 1950, feita para regulamentar o impeachment no processo da Constituição de 1946. Ela já passou por várias constituições, e, agora, se coloca a sua discussão face à Constituição de 1988 — declarou antes de participar de um fórum de segurança pública do portal Jota, em Brasília, conforme o g1.

Gilmar Mendes também destacou que há dezenas de pedidos de impeachment atualmente.