Política

Medindo força
Notícia

Gilmar Mendes diz que lei "caducou" e decisão de restringir denúncias contra ministros do STF à PGR "segue a Constituição"

Magistrado determinou que apenas a Procuradoria-Geral da República pode abrir processos de impeachment contra membros do Supremo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS