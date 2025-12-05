Flávio Bolsonaro afirma que pai o escolheu para ser candidato à Presidência em 2026

Flávio Bolsonaro teria recebido a indicação do pai após visita na Superintendência da PF em Brasília. Evaristo Sa / AFP

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou ter sido escolhido pelo pai, Jair Bolsonaro, para ser candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. O anúncio da indicação foi feito pelo próprio senador nesta sexta-feira (5), na rede social X.

"É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", escreveu.

O anúncio foi feito após Flávio visitar Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses pela trama golpista, desde 25 de novembro.

"Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão", completou o senador na postagem.

A indicação de Bolsonaro também foi confirmada por Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, partido do ex-presidente e de Flávio.

"Como presidente do PL, informo que o senador Flávio Bolsonaro é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido na disputa presidencial", escreveu, em nota oficial.

Desentendimento familiar

Com Bolsonaro preso e inelegível, cresceu o cenário de incerteza sobre o nome que deve herdar seu apoio político e representar a direita na corrida presidencial em 2026.

Recentemente, Flávio chegou a se desentender publicamente com a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que também é um nome ventilado. Ambos discordaram sobre alianças no Ceará: ela apoiou um campanha com Ciro Gomes, enquanto Flavio declinou.