Política

Gastos de R$ 1,9 bilhão
Notícia

Flávio Dino barra projeto que retomaria "orçamento secreto" no Congresso

Ministro destacou que a iniciativa equivaleria a "ressuscitar" um mecanismo que já foi considerado inconstitucional

Estadão Conteúdo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS