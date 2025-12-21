Flávio Dino barra projeto que retomaria "orçamento secreto" no Congresso

Ler resumo

Magistrado suspendeu validade do projeto de lei que previa a retomada do orçamento secreto. Sophia Santos / STF / Divulgação

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu neste domingo (21) a validade do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que autoriza a liquidação, até o fim de 2026, de restos a pagar inscritos no Orçamento a partir de 2019, inclusive valores já cancelados.

Para o magistrado, a medida representaria, na prática, uma reautorização das chamadas emendas de relator, mecanismo conhecido como "orçamento secreto" e declarado inconstitucional pela Corte.

A decisão foi tomada no âmbito de uma ação ajuizada pela Rede Sustentabilidade. Segundo dados apresentados pelo partido, cerca de R$ 1,9 bilhão em restos a pagar de emendas parlamentares seguem registrados desde 2019.

Desse total, aproximadamente R$ 1 bilhão estaria relacionado a compromissos vinculados às emendas de relator.

Projeto foi suspenso

O projeto havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados na quarta-feira (17) e encaminhado à sanção presidencial dois dias depois. O prazo para manifestação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva termina em 12 de janeiro.

Mesmo assim, Dino determinou a suspensão da proposta e solicitou informações à Presidência da República, que deverá se manifestar no prazo de dez dias.

O ministro também decidiu submeter a liminar ao plenário do STF. A análise colegiada deve ocorrer a partir de fevereiro, quando o tribunal retoma suas atividades. Até lá, o projeto permanecerá suspenso, inclusive no caso de eventual sanção presidencial.

Na decisão, Dino afirmou que a revalidação de restos a pagar vinculados às emendas de relator é incompatível com o entendimento já firmado pelo Supremo.

"Na prática, a revalidação de restos a pagar não processados ou já cancelados relativos à modalidade de emenda parlamentar declarada inconstitucional por este STF — as chamadas emendas de relator (RP 9), parece ser incompatível com o regime jurídico estabelecido", escreveu.

O ministro destacou ainda que a iniciativa equivaleria a "ressuscitar" um mecanismo cuja própria existência foi considerada inconstitucional. Ele também citou o contexto fiscal do país como argumento adicional para barrar a proposta.

Dificuldades fiscais

Segundo Dino, as "graves dificuldades fiscais" enfrentadas pelo Brasil impõem aos Poderes da República o dever de colaborar para a preservação do equilíbrio das contas públicas.

Outro ponto ressaltado na decisão é que restos a pagar regularmente cancelados deixam de existir do ponto de vista jurídico.

— A sua revalidação não implica o simples restabelecimento de situação pretérita, mas equivale, na prática, à criação de nova autorização de gasto, desprovida de lastro em lei orçamentária vigente — afirmou.