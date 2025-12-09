Política

Decisão tomada
Flávio Bolsonaro afirma que não irá voltar atrás em pré-candidatura à Presidência: "É irreversível"

Parlamentar afirmou ainda que o preço para a desistência seria que o pai, inelegível até 2060, pudesse concorrer

