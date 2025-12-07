Flávio Bolsonaro admite possibilidade de "não ir até o fim" com sua pré-candidatura à presidência da República

Mercado financeiro reagiu mal ao anúncio da pré-candidatura. Saulo Cruz / Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) admitiu neste domingo (7), que há a possibilidade de "não ir até o fim" com sua pré-candidatura à presidência da República e que existe um preço para essa negociação ocorrer ainda esta semana.

— Tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho um preço para isso. Eu vou negociar. Eu tenho um preço para eu ir até o fim. Só que eu só vou falar para vocês amanhã — disse, em conversa com jornalistas, após culto na Comunidade das Nações, em Brasília.

Questionado sobre qual seria o "preço" para eventualmente retirar sua candidatura, sugeriu que está na negociação a pauta da anistia.

— Eu espero que a gente paute, esta semana, a anistia. Eu espero que os presidentes da Câmara e do Senado cumpram aquilo que eles prometeram para nós, quando eram candidatos ainda, de que pautariam a anistia, e deixar o pau cantar no voto no plenário — declarou.

Perguntado objetivamente se a anistia é o preço de sua candidatura, Flávio respondeu:

— Tá quente, tá quente. Está começando a ficar quente.

Questionado novamente em outro momento sobre a anistia ser o preço, disse:

— Não é só isso, não, mas tá indo bem.

Ao ser provocado sobre sua estratégia para atrair partidos de centro e da centro-direita, respondeu que o plano é simples: quer reunir aqueles que acreditam que ele será o vencedor e que defendem o melhor projeto para o país. Segundo Flávio, este é o momento de cada liderança mostrar quem realmente está ao lado dele e "demonstrar lealdade ao Brasil".

— Vamos conversar amanhã (segunda-feira) com Valdemar (Costa Neto, do PL), com (Antônio, do União) Rueda, com Ciro Nogueira (PP), o Rogério Marinho (PL-RN), que é o nosso líder e vamos fazer o convite também ao Marcos Pereira (Republicanos) nesse primeiro momento", contou.

O senador disse também que o eventual candidato a vice-presidente na sua chapa será definido "lá na frente". Flávio salientou que o momento é de tratativas e de consolidar o projeto, conversando com pessoas dentro da política.

O senador detalhou ainda que a decisão de lançar sua pré-candidatura não foi tomada apenas na última sexta-feira (5). Segundo ele, as conversas com o ex-presidente Bolsonaro, preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde 22 de novembro, vinham ocorrendo há bastante tempo, e o pai já havia sondado em outras ocasiões se ele toparia colocar seu nome na disputa, ciente das dificuldades.

Flávio disse que sempre respondeu que tudo estava "na mão de Deus" e que Bolsonaro entendeu que era o momento adequado após a reunião que tiveram e depois de consultar outras pessoas. Por isso, a decisão foi formalizada na semana anterior. Ele encontrará o pai na próxima terça-feira (9).