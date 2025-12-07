Política

Flávio Bolsonaro admite possibilidade de "não ir até o fim" com sua pré-candidatura à presidência da República

Senador, filho do ex-presidente, disse que tem um preço para prosseguir e sugeriu que a negociação da anistia está na pauta

Estadão Conteúdo

