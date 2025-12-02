Ex-secretário da Receita que teria pressionado liberação de joias de Bolsonaro em aeroporto é demitido

Gomes era auditor fiscal e estava sendo investigado desde 2023. Washington Costa / Ministério da Fazenda / Divulgação

O ex-secretário da Receita Federal Julio César Vieira Gomes foi demitido. O desligamento aconteceu após a Controladoria-Geral da União (CGU) finalizar um processo disciplinar que constatou que Gomes usou o cargo para tirar proveito pessoal ou para outros.

O entendimento da CGU foi que Gomes teria agido para liberar as joias recebidas em viagens presidenciais, que estavam retidas no aeroporto. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (1º), o ex-servidor também ficará proibido de ocupar cargo público em nível federal por cinco anos, segundo O Globo.

As investigações apontaram que o ex-secretário pressionou funcionários da Receita Federal para que liberassem as joias recebidas pelo, então presidente, Jair Bolsonaro, como presente pelo governo da Arábia Saudita. A carga estava apreendida na alfândega do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Gomes era servidor público, ocupado o cargo de auditor fiscal. Em 2023, ele pediu exoneração do cargo, mas a Receita Federal negou o pedido em razão da existência de uma investigação que estava sendo conduzida pela corregedoria.