Ex-prefeito de Bagé é indiciado por prática de "rachadinha"

Polícia Federal conclui que Divaldo Lara (PRD) e outras 12 pessoas participaram de esquema que obrigava servidores municipais a contribuir com parte do salário para campanhas políticas

Humberto Trezzi

