Ex-ministro do STF Marco Aurélio Mello acredita que o código de ética para a Corte "é uma advertência"

Em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta terça-feira (30), o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, avaliou o atual cenário da Corte e o recente arquivamento de investigações envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master. Com o mesmo tom dissertativo que marcou suas três décadas de tribunal, Mello também questionou a expansão da competência do STF, a imparcialidade do Poder Judiciário e a forma como o colegiado tem blindado seus membros.

A discussão sobre o código de ética, sugerido pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin, surge sob o contexto das relações entre magistrados e pessoas interessadas em causas que tramitam pelo tribunal.

Mello destacou que a ética deve ser uma realidade prática. O Código de Ética da Magistratura Nacional serve como um guia de conduta para orientar a vida pública e privada dos juízes, por estabelecer princípios como independência, imparcialidade, integridade, dignidade e transparência.

— Não basta que o juiz seja independente, ele precisa parecer que é — comenta Aurélio.

O ministro aposentado reforça que a leitura do cidadão comum é imediata e baseada na convivência social e nos votos proferidos.

— De nada adianta potencializar o formal e não ter o conteúdo, a realidade, a postura e a ética que se aguarda. O código de ética é uma advertência e ressoa como uma busca de dias melhores para o Judiciário brasileiro — pontuou.

Ministros não conseguem conviver em sociedade

O ex-ministro lamentou o clima de hostilidade que cerca os atuais integrantes do STF, contrastando com sua trajetória de 42 anos na magistratura sem a necessidade de escoltas pesadas.

— Os integrantes hoje não conseguem ter uma vida em sociedade normal. Perderam praticamente a cidadania. Saem com um batalhão de seguranças. Alguma coisa errada está ocorrendo e é preciso rever as práticas adotadas — concluiu, criticando a formação de grupos dentro do tribunal para proteger integrantes específicos.

Para Mello, o STF tem "forçado a mão" ao julgar cidadãos que não possuem prerrogativa de foro na Corte, como os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e ex-detentores de cargos públicos.

— Não compreendo essa competência arvorada do Supremo para julgar cidadãos comuns. O que ocorria sempre? Quando recebíamos um processo envolvendo cidadãos comuns e detentores de prerrogativa, nós desmembrávamos e mandávamos para a primeira instância, observando o princípio do juiz natural e o devido processo legal. Qual é o exemplo que se dá aos demais órgãos do judiciário? É um exemplo péssimo — afirmou o ex-ministro.

