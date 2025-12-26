Política

Em fuga
Ex-diretor-geral da PRF Silvinei Vasques é preso no Paraguai

Condenado a 24 anos e seis meses no processo de tentativa de golpe de Estado, ele teria rompido a tornozeleira eletrônica em Santa Catarina

Zero Hora

