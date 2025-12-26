Ex-diretor-geral da PRF Silvinei Vasques é preso no Paraguai

Silvinei Vasques teria integrado núcleo 2 da trama golpista. Dirección Nacional de Migraciones / Divulgação

Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na trama golpista, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi preso no Paraguai nesta sexta-feira (26) durante fuga. Ele estava no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção.

Conforme publicou a jornalista Andreia Sadi, no g1, Vasques tentava embarcar para El Salvador. Ele teria rompido a tornozeleira eletrônica ainda em Santa Catarina, o que disparou alertas para as fronteiras. Também foi acionada a adidância brasileira no país vizinho.

Quando capturado, Vasques utilizava um passaporte paraguaio, que apesar de original, não correspondia à sua identidade. Vasques foi abordado e preso pelas autoridades paraguaias ao tentar deixar o aeroporto.

O ex-número 1 da PRF — condenado por ações para impedir a votação de eleitores em 2022 — foi colocado à disposição do Ministério Público do Paraguai e, após audiência de custódia nesta sexta, deve ser entregue às autoridades do Brasil.

Quem é Silvinei Vasques

Vasques ingressou na PRF em 1995 MATEUS BONOMI / Agif/Agência Estado

Diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre 2021 e 2022, Silvinei Vasques foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 24 anos e seis meses de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado. Segundo a Corte, ele integrou o chamado núcleo 2 da trama golpista, responsável por ações de articulação institucional e pelo uso da estrutura da PRF para dificultar o deslocamento e a votação de eleitores no Nordeste durante o segundo turno das eleições de 2022 — região onde o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva era favorito.

A Vasques foram imputados os crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.