Ex-diretor da PRF violou tornozeleira na noite de Natal, alugou carro e foi preso tentando viajar para El Salvador, diz PF

Silvinei Vasques estava com documentos paraguaios no momento da prisão. Dirección Nacional de Migraciones / Divulgação

A tornozeleira eletrônica que monitorava o cumprimento da prisão domiciliar do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques parou de emitir sinal na madrugada desta quinta-feira (25), noite de Natal.

De acordo com a PF, o ex-diretor violou a tornozeleira eletrônica e fugiu para o Paraguai, onde foi detido pelas autoridades locais, nesta sexta-feira (26), ao tentar embarcar para fugir para El Salvador, usando documentos paraguaios falsos.

Segundo a polícia paraguaia, Silvinei apresentou identidade e passaporte em nome de Julio Eduardo, mas inconsistências na numeração e nas impressões digitais levantaram suspeitas. Durante a abordagem, ele confessou que os documentos não lhe pertenciam.

As informações da fuga foram enviadas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou a prisão de Silvinei após a fuga.

Condenado a 24 anos e 6 meses de prisão na ação penal do Núcleo 2 da trama golpista, o ex-diretor cumpria prisão domiciliar e era monitorado por tornozeleira eletrônica.

De acordo com a PF, quando a tornozeleira parou de emitir sinal de GPS por volta das 3h da madrugada de quinta-feira (25), agentes foram ao apartamento do ex-diretor, localizado em São José, em Santa Catarina, e constataram que ele não estava na residência.

Após verificarem os sistema de câmeras do prédio, os agentes concluíram que ele esteve no apartamento até as 19h22 da véspera de Natal, na quarta-feira (24).

As imagens do circuito interno de TV mostraram Vasques colocando bolsas no porta-malas de um carro alugado. Ele usava uma calça de moletom preta, camiseta cinza e um boné preto.

Silvinei ainda carregou o veículo com rações e tapetes higiênicos para animais domésticos, antes de embarcar com um cachorro da raça pitbull, segundo o g1.

Após o descumprimento da medida cautelar, as autoridades brasileiras acionaram países vizinhos, entre eles Colômbia, Paraguai e Argentina.

A expectativa é que Silvinei seja expulso do Paraguai e devolvido ao Brasil pela Ponte da Amizade, que liga Ciudad del Este a Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A polícia ainda não divulgou data, horário nem detalhes sobre o procedimento.

Atuação na PRF e condenações

Silvinei Vasques foi condenado neste mês pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 24 anos e 6 meses de prisão por envolvimento na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

De acordo com a decisão, ele fez parte do chamado "núcleo 2" da organização criminosa, responsável por monitorar autoridades e atuar para dificultar o acesso de eleitores às urnas, especialmente no Nordeste, por meio de operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no segundo turno do pleito.

Antes dessa condenação, Vasques já havia sido responsabilizado pela Justiça Federal do Rio de Janeiro por uso político da estrutura da PRF durante a campanha eleitoral de 2022, em ação movida pelo Ministério Público Federal. A sentença apontou o uso indevido de símbolos, recursos e da visibilidade institucional da corporação para favorecer a candidatura do então presidente Jair Bolsonaro à reeleição, resultando em multa superior a R$ 500 mil e outras sanções de natureza cível.

Em 2023, Vasques chegou a ser preso, mas obteve liberdade posteriormente mediante o cumprimento de medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

Cargo na Prefeitura de São José (SC)

Em janeiro de 2025, Silvinei Vasques assumiu o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura de São José, na Grande Florianópolis, nomeado pelo prefeito Orvino Coelho de Ávila (PSD).