Política

Trama golpista
Notícia

Ex-diretor da PRF violou tornozeleira na noite de Natal, alugou carro e foi preso tentando viajar para El Salvador, diz PF

Câmeras de prédio registraram o momento em que Silvinei carregou o veículo com bagagens e rações, antes de embarcar com pitbull

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS