Política

Decisão judicial
Notícia

Ex-deputado estadual Ruy Irigaray é condenado por improbidade administrativa

Justiça suspendeu os direitos políticos de Irigaray por 14 anos e aplicou outras sanções contra ele. Político pode recorrer da sentença

Airton Lemos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS