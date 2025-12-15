Política

Ampliação de recursos
Notícia

Estado anuncia investimento de quase R$ 211 milhões para projetos sociais

Investimentos incluem ampliação de programas voltados a gestantes, jovens aprendizes e pessoas em situação de vulnerabilidade em 2025

Kathlyn Moreira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS