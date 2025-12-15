Estado anuncia investimento de quase R$ 211 milhões para projetos sociais

Beneficiários do projeto Mãe Gaúcha ao lado de Leite e outras autoridades do Estado. Vitor Rosa / Secom-RS

O governo do Estado anunciou quase R$ 210,9 milhões em investimentos na área de assistência social, nesta segunda-feira (15). Os recursos serão para iniciativas destinadas pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, além de cozinhas comunitárias, programas ligados a jovens aprendizes e a gestantes de comunidades carentes.

Durante a cerimônia, o governador Eduardo Leite destacou a relevância destas políticas públicas, como uma forma de incentivo à economia gaúcha pelas oportunidades criadas.

— Para aqueles que eventualmente não estejam convencidos ainda disso, é importante lembrar também dos impactos econômicos que isso traz para a nossa sociedade. Por isso que é mais futuro não apenas para as pessoas, que são beneficiadas diretamente, mas para todos nós. Essa política pública da assistência social foi olhada muitas vezes por preconceito na nossa sociedade e continua sendo — rebateu Leite.

Veja os detalhes do que foi anunciado

Mãe Gaúcha (R$ 19 milhões)

Para o próximo ano, serão R$ 19 milhões encaminhados para ampliação do projeto Mãe Gaúcha, que entrega itens de enxoval para bebês. O novo kit, que já entregava roupas, toalha e coberta para recém-nascidos, passa a incluir fraldas nos tamanhos P e M, paninhos, trocador portátil, absorventes pós-parto e banheira. Ao todo, a terceira edição da iniciativa distribuirá mais de 31,5 mil bolsas com os produtos para grávidas de 424 municípios.

Podem participar gestantes inscritas no Cadastro Único, recebendo ou em processo de inclusão no Programa Bolsa Família e que estejam com o pré-natal em dia.

Composição dos kits

O que já tinha:

2 macacões curtos

2 macacões longos

4 pares de meias

1 casaquinho de moletom

2 culotes

2 bodies

1 cobertor

1 toalha de banho com capuz

O que entra a partir de agora:

2 pacotes fraldas descartáveis tamanho P

2 pacotes tamanho M

2 pacotes fraldas de pano (100% algodão)

1 trocador portátil

3 pacotes de absorventes pós-parto

1 banheira infantil

RS Social Recomeço (R$ 40 milhões)

Em convênio com prefeituras, o programa atenderá Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria, que segundo dados do CadÚnico são os municípios com os maiores números de pessoas em situação de rua. Somente na Capital, são 6.420 pessoas nesta condição.

Lançado durante a solenidade, o projeto é inspirado nas Vilas Reencontro, em São Paulo, que são locais provisórios de moradia e assistência para retirada desta população das ruas. Conforme o governo gaúcho, a iniciativa trará acolhimento e atendimento integrado entre as áreas de assistência social, direitos humanos, saúde, trabalho e renda, educação, segurança alimentar e nutricional, cultura, e esportes e lazer.

A meta é preparar os acolhidos para a saída desta situação, dando condições para buscar um futuro mais digno. O investimento estadual de R$ 40 milhões, do Funrigs, com planejamento de atender até 8.875 pessoas nas quatro cidades.

Para construção destas casas, estão sendo adquiridos módulos, via licitação, para instalação da Cidade Recomeço. Cada prefeitura recebe R$ 750 mil, em parcela única, para aquisição de bens e equipamentos permanentes, contratação de serviços e de pessoal e adequação dos espaços para funcionamento da estrutura.

— A gente está fazendo a aquisição dos módulos e acredita que no primeiro trimestre já tenha esse processo finalizado e pronto para instalação nos territórios. Ainda no primeiro semestre do ano que vem, a gente espera que os módulos estejam instalados nos municípios — prevê o secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel.

Partiu Futuro Reconstrução (R$ 100,8 milhões)

A 2ª edição do projeto terá ampliação de 23 para 75 municípios e receberá investimento de R$ 100,8 milhões para oportunidades a jovens aprendizes. Os recursos são do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) e do Tesouro estadual. Criado inicialmente com enfoque em afetados pela enchente, a nova fase da iniciativa contemplará 2.785 jovens e tem parceria com as Renapsi e CIEE-RS.

Prato Gaúcho (R$ 20 milhões)

O Estado lançou um convênio com municípios para apoiar cozinhas comunitárias, que fornecem refeições gratuitas à população em vulnerabilidade social. Serão destinados R$ 20 milhões para implantação e ampliação de 40 cozinhas comunitárias em 40 municípios, 14 delas na modalidade de refeitório e 26 no formato de oferta de viandas térmicas retornáveis (preparo das refeições no local e entrega das refeições em viandas às famílias).

Cada cozinha ofertará no mínimo 100 refeições/dia, por cinco dias da semana. O objetivo é chegar a até 960 mil refeições por ano.

Serão atendidas pessoas inscritas no CadÚnico e famílias beneficiárias dos serviços socioassistenciais (CRAS, CREAS e Centros POP).

Pontos Populares de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (R$ 20 milhões)

Como forma de auxiliar o trabalho dos Pontos Populares de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (PPSSAN), o governo gaúcho anunciou a aquisição de 1,7 toneladas de alimentos de organizações da agricultura familiar gaúcha, por meio da iniciativa Do Campo ao Prato. O repasse será de R$ 20 milhões para o projeto, atingindo 110 municípios e até 660 organizações de agricultura familiar.

Os produtos serão distribuídos a 295 entidades de 30 municípios, que preparam e distribuem gratuitamente refeições e são certificadas pelo Estado. Estão previstas oito remessas mensais aos pontos selecionados, no período de dezembro/2025 a julho/2026, com mais de 2 milhões de refeições ofertadas.

Avançar Mais SUAS (R$ 11,1 milhões)