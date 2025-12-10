Política

Repercussão negativa
Notícia

Entidades condenam retirada de jornalistas do plenário e corte na transmissão da TV Câmara

Em nota, ANJ, Abert e Aner afirmam que o impedimento do trabalho dos profissionais é incompatível com o exercício da liberdade de imprensa

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS