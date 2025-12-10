Entidades condenam retirada de jornalistas do plenário e corte na transmissão da TV Câmara

Momento em que o deputado Glauber Braga é retirado da cadeira foi registrado com celulares. Glauber Braga @glauberbraga_oficial / Instagram/Reprodução

As associações que representam os principais veículos de imprensa brasileiros divulgaram uma nota em que "condenam com veemência" o cerceamento ao trabalho dos jornalistas que acompanhavam a sessão da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (9).

Os profissionais de imprensa foram retirados do plenário da Câmara depois que o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) ocupou a cadeira da presidência da casa. A transmissão ao vivo da TV Câmara também foi interrompida às 17h34min, dificultando ainda mais o trabalho dos jornalistas.

Os registros do momento em que Braga foi tirado à força da cadeira por agentes da Polícia Legislativa Federal foram feitos por celulares dos próprios deputados.

"O impedimento do trabalho de jornalistas e o corte de sinal da TV Câmara são incompatíveis com o exercício da liberdade de imprensa", afirma a nota assinada por representantes da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), da Associação Nacional de Jornais (ANJ) e da Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER).

"A ANJ, ABERT e ANER esperam a apuração de responsabilidades para que tais práticas de intimidação não se repitam e que sejam preservados os princípios da Constituição Brasileira, que veda explicitamente a censura", diz o texto.

