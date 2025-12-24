Entenda como será a cirurgia de hérnia inguinal bilateral do ex-presidente Jair Bolsonaro 

Ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Evaristo Sa / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro passará por uma cirurgia eletiva de hérnia inguinal bilateral. A crise de soluços também será tratada durante a internação no Hospital DF Star, em Brasília. Por volta das 9h30min desta quarta-feira (24), Bolsonaro deixou a carceragem da Polícia Federal rumo ao hospital. O procedimento será realizado na manhã desta quinta-feira (25).

A cirurgia foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão ocorreu após avaliação médica do Instituto Nacional de Criminalística. Nesta quarta-feira (24), Bolsonaro será conduzido para a instituição hospitalar, onde passará por exames pré-operatórios e ficará internado.

O médico diretor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Antonio Kalil, explica o que caracteriza a hérnia inguinal bilateral e fala sobre sua manifestação.

— A hérnia é uma protrusão de elementos da parte interna do abdômen em direção à parede abdominal. Ela ocorre normalmente por fraqueza da parede muscular — afirma o médico.

Bolsonaro deve ficar internado por pelo menos cinco dias. Marcelo Camargo / Agência Brasil

Segundo Kalil, nesses casos, saem elementos do abdômen como gordura peritoneal. Dependendo do tamanho da hérnia, até alças intestinais podem sair.

— As menores hérnias são pequenas aberturas na parede muscular em que saem gordura pré-peritoneal (camada de tecido adiposo localizada logo abaixo do peritônio) e epíplon (gordura que existe dentro do abdômen) — ilustra.

Conforme o médico, a situação enfrentada por Bolsonaro não tem relação com o atentado sofrido durante a campanha presidencial de 2018. Na ocasião, o então candidato foi esfaqueado no abdômen e passou por uma cirurgia no intestino.

— Essa hérnia inguinal bilateral não tem nada a ver com a questão da facada. Ali, pelos relatos, ocorreu uma hérnia incisional, que é diferente. A relacionada à cirurgia pela facada é uma condição que ocorre por fraqueza da parede após uma cirurgia abdominal — diferencia.

O que é hérnia inguinal?

A hérnia inguinal — conhecida ainda como hérnia na virilha — é uma condição que acontece quando os tecidos do interior do abdômen saem por um ponto da parede muscular abdominal. Essa saída ocorre na região inguinal (virilha) e forma um papo no local. Quando verifica-se nos dois lados, ela é chamada de bilateral.

Quais são os principais sintomas?

Os sintomas da hérnia inguinal bilateral envolvem dor ou ardência na virilha. Também englobam incômodo ao tossir ou levantar peso. Os acometidos pela condição sentem um peso na região afetada, sensação que, nos homens, pode descer para o escroto.

Tipos de cirurgia

De acordo com Kalil, atualmente o procedimento para corrigir a hérnia inguinal bilateral pode ser executado de três maneiras — por cirurgia aberta, vídeo ou por técnica robótica. Em todas elas, há necessidade de se colocar uma tela para reforçar a região.

— Pode-se fazer pela técnica tradicional com uma pequena incisão; por vídeo, que é a mais utilizada, e pela técnica do robô — enumera.

Em relação ao procedimento ao qual o ex-presidente será submetido, Kalil tem uma suspeita de qual será o escolhido pelo cirurgião encarregado da tarefa:

— Eu acredito que, em função dos procedimentos anteriores, vai acabar sendo pela técnica aberta.

Normalmente, a correção da hérnia inguinal bilateral é considerada quase um procedimento ambulatorial. Mesmo na técnica aberta, a recuperação acontece de forma rápida.

Crises de soluços

Durante a internação de Bolsonaro, também será realizado o bloqueio anestésico do nervo frênico, com a finalidade de atenuar as crises de soluços do paciente. A situação é causada por refluxo gastroesofágico e não tem relação com a hérnia inguinal bilateral.

Trata-se de um procedimento para interromper a função do diafragma com o objetivo de aliviar o diafragma irritado. Este bloqueio requer monitoramento respiratório.

— O soluço me parece que está mais relacionado, provavelmente, com essas bridas que se formam depois de cirurgias e que podem levar a episódios de suboclusão intestinal. Tem dificuldades de progressão do alimento e acaba podendo gerar esses soluços — afirma Kalil.

O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. O político está na carceragem da Superintendência Regional da Polícia Federal, no Distrito Federal.



