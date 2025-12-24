Em vídeo, Sóstenes Cavalcante apresenta documentos para explicar R$ 430 mil encontrados em flat

Parlamentar foi alvo da Polícia Federal na Operação Galho Fraco. Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

Líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ) publicou nas redes sociais nesta quarta-feira (24) uma resposta em vídeo sobre os R$ 430 mil em dinheiro vivo encontrados pela Polícia Federal em um flat alugado por ele no Distrito Federal. Sóstenes é suspeito de desviar cota parlamentar, juntamente com o colega de bancada Carlos Jordy.

No vídeo, Sóstenes afirma novamente que o dinheiro encontrado pela PF era proveniente da venda de um imóvel no Triângulo Mineiro, a qual adquiriu em 2023.

Ele afirma ter declarado a transação no imposto de renda de 2024 e exibe a escritura e IR:

— Declarei no meu imposto de renda em 2024. Então, tudo conforme manda a lei, nada ilegal. Porque quem não deve, não teme.

Sóstenes acrescenta que o imóvel estava sendo anunciado por uma imobiliária por R$ 190 mil a mais do que o valor final da negociação e sofreu esta diminuição por estar "desvalorizando":

— Após uma reforma, coloquei a casa à venda. Inclusive, para provar que o imóvel estava à venda, temos essa imobiliária que estava negociando pelo valor de 690 mil, mas no Brasil do descondenado Lula, tudo está se desvalorizando. Recebemos a proposta de um comprador que pagou 500.000 à vista em dinheiro.