Política

Aceno político

Em meio à crise, Alcolumbre agradece Lula por ajudar norte e nordeste do Brasil: "Sensibilidade, compromisso e espírito público"

Presidente do Senado pediu para que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, encaminhasse mensagem ao presidente da República

Estadão Conteúdo

Naomi Matsui

