Em carta, Jair Bolsonaro confirma indicação de Flávio como pré-candidato à Presidência da República 

Indicação de Flávio Bolsonaro já havia sido sinalizada no início do mês. Evaristo Sa / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou, em uma carta, a indicação do filho, o senador pelo Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para concorrer à presidência da República nas eleições do próximo ano.

De acordo com o g1, o documento escrito à mão foi lido por Flávio na manhã desta quinta-feira (25), em frente ao hospital DF Star, em Brasília, onde Bolsonaro está internado desde quarta-feira (24) para realização de uma cirurgia de correção de hérnia inguinal.

"Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026", diz a carta.

Leia Mais Jair Bolsonaro passa por cirurgia para correção de hérnia inguinal; procedimento deve durar 4 horas

Segundo o parlamentar, o ex-presidente teria escrito a carta ainda na na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está preso desde o dia 22 de novembro, antes de ser internado.

"Entrego o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho, para resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim", diz um outro trecho da carta.

Leia a carta na íntegra

Carta aos brasileiros

Ao longo da minha vida tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto, com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil.

Diante desse cenário de injustiça, e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026.

Entrego o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim.

Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser Presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro.

Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a Pátria, a Família e a Liberdade.

Brasília, 25 de dezembro de 2025.

Jair Messias Bolsonaro







