Eduardo Bolsonaro fala sobre perda de mandato: "Para mim o que fica é uma medalha de honra"

Em março, Eduardo Bolsonaro deixou o Brasil e pediu licença do mandato parlamentar. Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) falou pela primeira vez, na noite desta quinta-feira (18), sobre a perda do mandato como deputado federal.

— Acabaram de cassar o meu mandato, não por corrupção, por ter encontrado dinheiro na minha cueca ou por envolvimento com o tráfico de drogas. Aliás, muito pelo contrário. Caçaram o meu mandato por eu fazer exatamente aquilo que os meus eleitores esperam de mim — disse, em vídeo divulgado nas redes sociais.

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados aprovou a perda do mandato de Eduardo também nesta quinta. A decisão aconteceu devido ao fato do deputado ter deixado de comparecer às sessões deliberativas da Casa, conforme prevê a Constituição.

Em março, Eduardo Bolsonaro viajou para os Estados Unidos e pediu licença do mandato parlamentar. A licença terminou em 21 de julho, mas o parlamentar não retornou ao Brasil e já acumulava um número expressivo de faltas não justificadas nas sessões plenárias.

— Ainda que existam pessoas que digam que eu estou nos Estados Unidos por opção, eu digo pra vocês, valeu a pena. E valeu muito a pena ter, pela primeira vez, conseguido levar consequências reais pra esses ditadores. Pra mim o que fica, na verdade, é uma medalha de honra, não é a perda de um mandato — afirmou.

Leia Mais Moraes autoriza Jair Bolsonaro a conceder entrevista na prisão

Eduardo Bolsonaro também é réu em processo no Supremo Tribunal Federal (STF) por promover sanções contra o Brasil para evitar o julgamento de seu pai, Jair Bolsonaro, pela trama golpista.