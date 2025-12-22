Eduardo Bolsonaro e Ramagem têm passaportes diplomáticos cancelados

Eduardo atingiu número de faltas suficientes para cassação, e Ramagem foi condenado pelo STF. Colagem de fotos de Saul Loeb e Mário Agra / AFP/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados cancelou os passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ), parlamentares que tiveram os mandatos cassados na quinta-feira (18).

Confirmada na sexta-feira (19), a decisão sustenta que o passaporte diplomático é disponibilizado para deputados e senadores com mandado vigente. Eduardo Bolsonaro e Ramagem, então, perderam o direito ao documento ao terem seus cargos cassados pela Mesa Diretora dax Câmara. As informações são do g1.

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo perdeu o mandato em razão do excesso de faltas. Ele reside nos Estados Unidos desde meado de fevereiro.

Já Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na trama golpista. Por isso, a Mesa Diretora da Câmara entendeu que ele excederia o número limite de faltas ao cumprir a pena, embo ra esteja foragido nos EUA.

A decisão de sexta-feira também suspendeu os passaportes diplomáticos emitidos em nome das esposas e filhos de Eduardo e Ramagem. A decisão já foi informada pela Segunda Secretaria da Câmara dos Deputados ao Ministérios das Relações Exteriores.

Eduardo Bolsonaro

A Mesa cassou o mandato de Eduardo Bolsonaro por faltas, devido ao fato de o deputado ter deixado de comparecer às sessões deliberativas da Câmara dos Deputados, conforme prevê a Constituição.

Em março, o parlamentar viajou para os Estados Unidos e pediu licença do mandato. A licença terminou em 21 de julho, mas o deputado não retornou ao Brasil e já acumulava um número expressivo de faltas não justificadas nas sessões plenárias.

Em setembro, Motta rejeitou a indicação para Eduardo Bolsonaro exercer a liderança da minoria na Casa, com o argumento de não haver possibilidade do exercício de mandato parlamentar estando ausente do território nacional.

Eduardo Bolsonaro também é réu em processo no STF por promover sanções contra o Brasil para evitar o julgamento de seu pai, Jair Bolsonaro, pela trama golpista.

Ramagem

No caso de Ramagem, a cassação foi aplicada após o STF ter definido a perda de mandato no julgamento da tentativa de golpe de Estado. Ele foi condenado a 16 anos de prisão.

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo de Jair Bolsonaro, Ramagem está foragido em Miami, nos Estados Unidos. Desde setembro, Ramagem apresentava atestados médicos para justificar sua ausência na Câmara.