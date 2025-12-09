Política

79% de ausência
Eduardo Bolsonaro atinge número de faltas suficiente para ter mandato cassado, diz Motta: "Está no Exterior por decisão dele"

Deputado terá prazo de cinco sessões da Câmara para apresentar defesa e não perder o cargo. Filho do ex-presidente vive nos Estados Unidos desde fevereiro

Zero Hora

