Eduardo Bolsonaro atinge número de faltas suficiente para ter mandato cassado, diz Motta: "Está no Exterior por decisão dele"

Eduardo Bolsonaro é deputado pelo PL de São Paulo. EVARISTO SA / AFP

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) revelou, nesta terça-feira (9), que Eduardo Bolsonaro (PL-SP) já possui o número suficiente de faltas para perder o mandato como deputado. O parlamentar está nos Estados Unidos desde fevereiro, quando deixou o Brasil após o Supremo Tribunal Federal (STF) abrir investigações contra ele.

Eduardo não possui faltas em apenas 15 das 71 sessões da Câmara dos Deputados em 2025. São 56 ausências, o que representa cerca de 79%. As informações são do g1.

— Como todos sabem, ele está no Exterior por decisão dele. Foi para os Estados Unidos. Não tem frequentado as sessões da Casa. É impossível o exercício do mandato parlamentar fora do território nacional. Com esse cumprimento de falta, também estamos publicando hoje (terça-feira) um prazo para que ele possa apresentar sua defesa — disse Motta à imprensa em Brasília.

Na época em que deixou o Brasil, o parlamentar tirou licença do cargo para que as faltas não fossem registradas. Apesar disso, o benefício se encerrou em julho e o seu mandato foi automaticamente retomado.

Com isso, suas faltas voltaram a ser contabilizadas em agosto. O regimento interno da Câmara dos Deputados prevê que a averiguação das faltas de um parlamentar seja feita em março do ano seguinte, mas Motta optou por adiantar o início do processo para esta semana.

Motta definiu que Eduardo Bolsonaro terá o prazo de cinco sessões da Câmara para apresentar defesa. Após, a Mesa Diretora deve concluir a análise sobre a cassação do seu mandato.