Diretor-geral da PF critica redução de penas aos condenados pelo 8 de Janeiro

O projeto em questão pode modificar a pena dos condenados por tentativa de golpe de Estado. Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, criticou nesta quarta-feira (17) a discussão do PL da Dosimetria durante a posse do novo superintendente da corporação no Distrito Federal, Alfredo Junqueira. Ele classificou a proposta como incoerência no discurso de endurecimento penal defendido no Congresso Nacional.

Segundo Andrei, autoridades dos Três Poderes precisam alinhar discurso e prática quando tratam de política criminal. Para ele, não há coerência em defender penas mais duras e, ao mesmo tempo, apoiar medidas que flexibilizam punições.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou o projeto nesta tarde. O texto vai ao plenário.

— Nós, autoridades públicas dos Três Poderes, temos que ter coerência entre o discurso e a prática. Não vale pregar mais endurecimento de pena, proibir benefícios constitucionalmente previstos e, na hora da prática, fazer outra coisa, como, por exemplo, propor anistia ou afrouxamento de penas para quem comete crime e crime organizado — afirmou o diretor-geral da PF.

LEIA TAMBÉM STF forma maioria contra marco temporal para demarcação de terras indígenas