Política

Fiscalização
Notícia

Dino manda PF investigar novas irregularidades em emendas Pix que totalizam R$ 72,3 milhões

Na mesma decisão, ministro também determinou que a CGU deverá apresentar um plano de auditoria de emendas para o ano de 2026

Agência Brasil

