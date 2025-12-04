Dino barra emendas parlamentares de Eduardo Bolsonaro e Ramagem

Flavio Dino é presidente da Primeira Turma do STF. Gustavo Moreno / STF

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flavio Dino barrou a liberação de emendas parlamentares destinadas pelos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem – ambos do PL, de São Paulo. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (4).

Dino argumenta que "não há exercício legítimo" das funções de ambos os parlamentares, que atualmente vivem nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro deixou o país no início do ano, enquanto Ramagem é considerado foragido, desde 25 de novembro, por ter sido condenado no processo da trama golpista.

"É evidentemente abusivo que parlamentares que fujam do território nacional deliberadamente se subtraírem ao alcance da jurisdição da Suprema Corte, e sigam 'exercendo' seus mandatos. Jamais pode se cogitar que um mandato parlamentar seja perenemente exercido 'à distância'", destacou na decisão.