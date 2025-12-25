Política

Processo sob sigilo

Dias Toffoli nega pedido da PGR e mantém acareação em investigação sobre o Banco Master

De acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, existem elementos suficientes nos autos para justificar o confronto de versões, marcado para o dia 30

Estadão Conteúdo

Hyago Bandeira

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS