Dias Toffoli nega pedido da PGR e mantém acareação em investigação sobre o Banco Master

Dias Toffoli é o relator do processo no STF. Gustavo Moreno / STF

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para suspender a acareação marcada no inquérito que apura suspeitas de fraude na tentativa de venda do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB). A informação é da CNN Brasil.

A decisão foi tomada na noite de quarta-feira (24), poucas horas após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, encaminhar ao Supremo parecer em que defendia a suspensão do ato. O processo tramita sob sigilo.

Com a negativa, Toffoli manteve para terça-feira (30), a acareação entre Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master; Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB; e Ailton de Aquino, diretor do Banco Central. A audiência está prevista para ocorrer por videoconferência.

Leia Mais Alexandre de Moraes corrige nota e nega ligações para o presidente do BC para tratar do Banco Master

No pedido rejeitado, Gonet sustentou que a realização da acareação neste estágio da investigação seria prematura. O PGR argumentou que o Código de Processo Penal prevê o uso do instrumento preferencialmente após o interrogatório dos investigados, quando há divergências identificáveis em relação a outros depoimentos ou testemunhos.

Ao negar a solicitação, Toffoli concluiu que já existem elementos suficientes nos autos para justificar o confronto de versões, mesmo sem a realização prévia dos interrogatórios formais.