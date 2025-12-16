Desembargador jantou em churrascaria com Bacellar na véspera de operação contra TH Joias, diz PF

Macário Ramos Júdice Neto é desembargador do TRF2 e foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira. Universidade Federal do Espírito Santo / Reprodução

Investigação da Polícia Federal (PF) aponta que o desembargador Macário Ramos Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), do Rio de Janeiro, se reuniu com o deputado estadual licenciado Rodrigo Bacellar (União Brasil) na véspera da prisão de Tiego Raimundo dos Santos, conhecido como TH Joias.

Neto foi detido nesta terça-feira (16) por suspeita de vazar informações sobre operações contra o Comando Vermelho. TH Joias foi preso em 3 de setembro por suspeita de envolvimento com a facção criminosa. As informações são do O Globo.

Segundo a PF, o magistrado encontrou Bacellar em uma churrascaria no Aterro do Flamengo, em 2 de setembro. Às 10h49min do mesmo dia, o desembargador havia recebido a confirmação da Operação Zargun, contra TH Joias, deflagrada na manhã seguinte. Bacellar é suspeito de ter vazado à informação para TH.

Conforme a Polícia Federal, Neto estava com Bacellar enquanto o parlamentar trocava mensagens com TH Joias, que falava sobre destruir provas e forjou uma mudança repentina, com um caminhão-baú, para obstruir a operação.

As mensagens foram obtidas no celular de Bacellar e anexadas na decisão que determinou a prisão de Neto, assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Apesar das acusações, a defesa do desembargador nega o encontro com Bacellar na churrascaria e afirma que "a informação mencionada na mensagem utilizada na representação da Polícia Federal não corresponde à verdade".

"Você é irmão de vida"

As mensagens obtidas também indicam um vínculo de amizade próxima entre o desembargador e Rodrigo Bacellar. Ambos falavam sobre a vida pessoal e se identificavam como "irmãos".

"Você é irmão de vida", "te amo" e "eu levo você para o caixão, meu irmão", são algumas das mensagens encontradas na conversa entre os dois.

A Polícia Federal aponta que o conteúdo das mensagens demonstra um vínculo de confiança entre Neto e o político.

O que dizem as defesas

Macário de Neto

"Se o deputado afirmou que estava com o desembargador Macário Júdice, a declaração é falsa, e as câmeras de segurança do restaurante podem comprovar isso. Caso fosse verdade, a Polícia Federal teria obtido essas imagens. A defesa está encaminhando ao ministro a ratificação da negativa absoluta do encontro. As mensagens entre o deputado e o desembargador são do mês de maio e não têm relação com qualquer processo judicial. A defesa, portanto, reafirma a negativa dos fatos e questiona: ‘a quem interessou levar o ministro Alexandre de Moraes a erro?’. A defesa acredita na serenidade das decisões do ministro Alexandre de Moraes e na revogação da prisão", diz nota assinada pelo advogado Fernando Augusto Fernandes, enviada ao Globo.

Rodrigo Bacellar