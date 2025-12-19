Política

Recursos dos gabinetes
Deputados federais do PL são alvo de operação da PF contra desvio de cotas parlamentares

Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy, ambos do Estado do Rio de Janeiro, tiveram mandados de busca e apreensão decretados pela Justiça

