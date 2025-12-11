Deputados acionam PGR contra Hugo Motta após confusão no plenário com Glauber Braga

Na ocasião, policiais legislativos teriam agido sob ordem direta de Motta, aponta o documento. Marina Ramos / Câmara dos Deputados

Parlamentares do PSOL, PDT e PT protocolaram nesta quarta-feira (10) uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). O pedido ocorre após a confusão — protagonizada por Glauber Braga — registrada na sessão plenária de terça-feira (9).

No documento, os deputados alegam que houve "lesão corporal, violência política de gênero e abuso de autoridade" por parte de policiais legislativos, que teriam agido sob ordem direta de Motta durante a retirada forçada do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) da cadeira da presidência da Mesa Diretora. As informações são do O Globo.

A representação é assinada por Glauber e pelos deputados Sâmia Bomfim (PSOL-SP), Célia Xakriabá (PSOL-MG), Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) e Rogério Correia (PT-MG). O grupo solicita que a PGR cobre esclarecimentos imediatos da Câmara, incluindo acesso às gravações da sessão e identificação dos agentes envolvidos.

O episódio começou quando Glauber ocupou a cadeira de Motta em protesto contra a inclusão de sua cassação na pauta. Ele permaneceu no local por cerca de uma hora, afirmando que resistiria "até o limite de suas forças". A ação para removê-lo gerou empurrões e tumulto no Salão Verde, acompanhados por parlamentares e jornalistas.

As transmissões da TV Câmara e do YouTube foram interrompidas durante a confusão, o que ampliou a reação de deputados. Um parlamentar do Novo classificou a situação como “lamentável”, enquanto um petista avaliou que o episódio representa “mais um desgaste” para Motta, criticado por não conter a crise.

Após ser retirado à força, Glauber foi acompanhado por aliados, entre eles sua esposa, Sâmia Bomfim, e o deputado Tarcísio Motta (PSOL-RJ), até uma sala de atendimento médico. A Mesa Diretora restringiu o acesso ao plenário e acionou a Polícia Legislativa.

Os autores da representação afirmam que a operação contra Glauber extrapolou o uso proporcional da força e teve motivação política. Eles também denunciam violência de gênero contra deputadas presentes no tumulto, pedindo investigação independente.