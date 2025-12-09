Política

Confusão em Brasília
Glauber Braga ocupa cadeira da presidência da Câmara e Polícia Legislativa tira deputado à força

Policiais legislativos da Casa esvaziaram o plenário e a sessão foi interrompida após a fala do parlamentar; por volta das 19h10min, o presidente da Casa, Hugo Motta, retomou a sessão

Zero Hora

