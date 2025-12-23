Defesa pede que Bolsonaro seja internado para realizar cirurgia na quinta-feira

Bolsonaro tem uma hérnia inguinal bilateral. Fernando Frazão / Agência Brasil

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu para que ele seja internado nesta quarta-feira (24) para realizar uma cirurgia na quinta (25), segundo o g1.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) tem 24 horas para se manifestar sobre o caso. Depois, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve decidir sobre a saída de Bolsonaro.

Na sexta-feira (19), Moraes autorizou a realização da cirurgia em Bolsonaro para o tratamento de uma hérnia inguinal bilateral. Na petição apresentada pela defesa, há indicação que o procedimento será realizado no Hospital DF Star, em Brasília.

"A fim de que cirurgia indicada pela equipe médica e confirmada pela perícia realizada pela Polícia Federal seja realizada, e conforme agenda da equipe médica responsável pelo procedimento cirúrgico, requer-se que o Peticionário seja conduzido e internado no hospital DF Star, na data de amanhã, quarta-feira, dia 24 de dezembro, a fim de que possa ser submetido aos exames necessários e preparatórios ao procedimento cirúrgico", diz a petição.

Além de solicitar a realização da cirurgia, a defesa também pediu autorização para que o ex-presidente seja acompanhado pela esposa, Michelle Bolsonaro, e seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), conforme o jornal O Globo.

Entrevista à imprensa

Antes da petição que solicita a internação de Bolsonaro ser divulgada, o ex-presidente anunciou o cancelamento da entrevista que concederia ao portal Metrópoles entre 11h e o meio-dia desta terça-feira (23).

"Informo que não concederei entrevista nesta data, por questões de saúde", diz bilhete assinado pelo ex-presidente.

Perícia

Na sexta-feira (19), a perícia médica realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística confirmou a necessidade da realização do procedimento cirúrgico.