Defesa pede autorização ao STF para que Bolsonaro realize cirurgia e cumpra pena em prisão domiciliar humanitária

Ex-presidente está preso na superintendência da Polícia Federal em Brasília. Gabriela Biló/Folhapress / .

A defesa de Jair Bolsonaro encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que o ex-presidente seja liberado para ir ao hospital fazer uma cirurgia e que ele cumpra o restante da pena em prisão domiciliar humanitária. A solicitação foi feita nesta terça-feira (9).

"Diante de todo o exposto, das provas médicas acostadas e da excepcional gravidade do quadro clínico apresentado, requer a Vossa Excelência: Autorização e remoção do Peticionário ao hospital DF Star, a fim de que possa ser submetido às intervenções cirúrgicas indicadas pelos médicos responsáveis pelo seu tratamento, bem como sua permanência no hospital pelo tempo necessário", escreveram os advogados, de acordo com o g1.

Os advogados do ex-presidente sugerem que o ministro Alexandre de Moraes estabeleça monitoramento eletrônico e outras condições que julgar necessárias para permitir a prisão domiciliar.