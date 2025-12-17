Defesa de Bolsonaro pede ao STF autorização permanente para visitas de Michelle ao ex-presidente

Pedido anterior de Michelle foi negado por Alexandre de Moraes. Carolina Antunes / Presidência da República/Divulgação

Atualmente, a defesa precisa submeter cada solicitação de visita ao gabinete do ministro, relator do processo, e os visitantes só podem entrar mediante autorização judicial.

Na semana passada, Moraes rejeitou um pedido para que Michelle e os filhos do ex-presidente fossem cadastrados para acessar a carceragem de segunda a sexta-feira, nos horários permitidos, sem necessidade de autorização prévia do STF.

No pedido protocolado nesta quarta-feira (17), a defesa também solicitou autorização para uma visita de Michelle e de seu irmão, Eduardo Antunes Torres, já para esta quinta-feira (18).

"Tal medida permitirá que eventuais pedidos futuros se restrinjam apenas à indicação dos demais visitantes autorizáveis, sem qualquer alteração das condições previamente estabelecidas, contribuindo para a organização administrativa e evitando sucessivas petições de idêntico conteúdo", argumentaram os advogados.

Perícia médica

Bolsonaro passa por uma perícia médica nesta quarta-feira, para avaliar seu estado de saúde. O despacho que determinou o procedimento foi publicado na segunda-feira (15), por Moraes.