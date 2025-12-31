Defesa de Bolsonaro faz novo pedido de prisão domiciliar ao STF

Defesa de Bolsonaro citou o quadro médico do ex-presidente para justificar novo pedido de prisão domiciliar. Sergio Lima / AFP

O advogado Paulo Cunha Bueno, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que a defesa protocolou um novo pedido de prisão domiciliar para junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Bueno destacou o "agravamento" do quadro médico de Bolsonaro e comparou a sua situação a do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que obteve autorização do ministro Alexandre de Moraes para cumprir a sua pena em casa devido à condição de saúde.

Bolsonaro está internado em um hospital de Brasília desde 24 de dezembro para procedimentos médicos e tem alta prevista para esta quinta-feira (1º).

Mais cedo, os médicos de Bolsonaro, Brasil Caiado e Cláudio Birolini, afirmaram que o político apresentou melhora após as intervenções e que teve um controle maior nas crises de soluços, mesmo que elas não tenham cessado.