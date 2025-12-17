Defensoria Pública da União recorre de decisão do STF que tornou Eduardo Bolsonaro réu

PGR argumenta que Eduardo tentou interferir no julgamento de seu pai, Jair Bolsonaro, no processo da trama golpista. Beto Barata / PL

A Defensoria Pública da União (DPU) apresentou embargos de declaração e recorreu nesta terça-feira (16) da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que tornou Eduardo Bolsonaro réu por coação em processo da trama golpista. O recurso será analisado pela Primeira Turma, mas ainda não há data definida para a apreciação.

Em novembro, a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou denúncia contra Eduardo Bolsonaro, sob o argumento que o deputado federal atuou para influenciar o governo dos Estados Unidos, onde vive desde meados de fevereiro, a aplicar sanções ao Brasil e autoridades brasileiras. O objetivo do parlamentar seria evitar condenações contra réus da trama golpista, como o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenando a 27 anos e três meses de prisão.

A denúncia foi aceita por unanimidade pela Primeira Turma do STF. No entanto, a Defensoria argumenta que as declarações públicas do parlamentar contra o Supremo estão protegidas pela liberdade de expressão, conforme o g1.

O recurso também afirma que Eduardo Bolsonaro possui imunidade parlamentar e cita uma violação ao "pluralismo político". A DPU foi designada para atuar no caso porque o deputado não apresentou defesa própria.