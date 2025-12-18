Decisão sobre extradição de Zambelli é adiada pela terceira vez

Zambelli está presa na Itália desde julho. EVARISTO SA / AFP

Pela terceira vez desde novembro, nesta quinta-feira (18) a Justiça da Itália adiou novamente a decisão sobre a extradição de Carla Zambelli ao Brasil. O pedido de adiamento foi apresentado pela defesa da ex-deputada federal à Corte de Apelação, em Roma.

Havia expectativa de que o futuro de Zambelli fosse definido na audiência desta quinta-feira, após dois adiamentos consecutivos: em novembro e dezembro. No entanto, a Justiça da Itália agendou nova sessão para o dia 20 de janeiro. As informações são do g1.

Condenada a mais de 10 anos de prisão por comandar uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Zambelli está presa na Itália desde o dia 29 de julho.

Pedido de informações

Na última semana, a Justiça italiana pediu esclarecimentos ao STF sobre o sistema prisional brasileiro. Durante a audiência desta quinta, os juízes analisaram documentos com esclarecimentos enviados pelo ministro Alexandre de Moraes.

O magistrado informou à Corte de Apelação em Roma que Zambelli ficará presa na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a Colmeia, caso seja extraditada. O documento, de 11 páginas, também destaca que as detentas realizam cursos técnicos na prisão e nunca houve rebelião no local.

Com o adiamento, a defesa de Zambelli ganha mais tempo para apresentar novos argumentos e tentar evitar a extradição. Por ter cidadania italiana, a ex-parlamentar brasileira quer ser julgada em um tribunal europeu, e assegurou que vai provar sua inocência.