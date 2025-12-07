Datafolha aponta que 8% dos eleitores acham que  Jair Bolsonaro deveria apoiar Flávio na eleição presidencial de 2026

Filho do ex-presidente foi escolhido pelo pai para disputar o pleito do próximo ano. Evaristo Sa / AFP

Apenas 8% dos eleitores brasileiros vêem o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como o nome ideal para ser lançado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como candidato à presidência em 2026, segundo a pesquisa Datafolha, divulgada no sábado (6). Na sexta-feira, o parlamentar afirmou que seria o escolhido do pai para o pleito.

Segundo a Folha de S.Paulo, o levantamento apontou a preferência pelo nome da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, como candidata, com 22%. Outros 20% ainda preferem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O Datafolha ouviu 2 mil pessoas, com 16 anos ou mais, em 113 municípios, de terça (2) até quinta-feira (4). A margem de erro dos dados gerais da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Flávio Bolsonaro também é rejeitado por 38% dos eleitores e fica 15 pontos abaixo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas intenções de voto.

Outros nomes também foram testados pela pesquisa. Doze por cento dos eleitores acham que Jair Bolsonaro deveria apoiar o governador do Paraná, Ratinho Jr. Outros 9% preferem o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O governador de Goiás, Ronaldo Caiado tem a preferência de 6% dos eleitores e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, tem 4%.