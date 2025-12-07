Política

Pesquisa pré-eleitoral
Notícia

Datafolha aponta que 8% dos eleitores acham que  Jair Bolsonaro deveria apoiar Flávio na eleição presidencial de 2026

Michele Bolsonaro recebe a maior preferência, com 22%, seguida do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 20%

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS