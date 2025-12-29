Liquidação extrajudicial do banco foi determinada pelo Banco Central em 18 de novembro. Rovena Rosa / Agência Brasil

No dia 18 de novembro de 2025, o sistema financeiro acordou sacudido com a liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada pelo Banco Central, como desdobramento da Operação Compliance Zero. A instituição financeira era investigada desde 2024 por fabricação de carteiras de crédito falsas e promessa de rendimentos agressivos, muito acima dos praticados no mercado.

Desde o episódio, uma série de desdobramentos vêm encorpando o caso, de suspeita de interferência na tentativa de venda do banco até na conduta de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta terça-feira (30), uma acareação entre partes envolvidas volta a esquentar o tema.

A seguir, entenda o desenrolar do caso:

Prisão e liquidação

Em 18 de novembro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero, como parte de investigação que apura a emissão de títulos de crédito falsos no sistema financeiro. Foram cumpridos sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão nos Estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.

Segundo a Polícia Federal, as fraudes investigadas contra o sistema financeiro podem ter movimentado cerca de R$ 12 milhões.

Na noite anterior à operação, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso no aeroporto de Guarulhos (SP). A detenção foi antecipada diante do risco de fuga do banqueiro, que teria planejado deixar o país após o anúncio de compra do Master pelo Grupo Fictor. O sócio de Vorcaro, Augusto Lima, também foi preso.

No mesmo dia da deflagração da operação, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. A decisão foi assinada pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, deixando também sob liquidação judicial a Master SA Corretora de Câmbio.

Tornozeleira eletrônica

Doze dias após a prisão, em 28 de novembro, a Justiça Federal determinou que Daniel Vorcaro fosse colocado em liberdade com uso de tornozeleira eletrônica. A decisão se estendeu aos demais presos na Operação Compliance Zero.

Tentativa de venda

A liquidação judicial do Master estava no radar do mercado desde setembro, quando o Banco Central negou a autorização para o Banco de Brasília (BRB) adquirir a companhia. O negócio foi considerado polêmico desde o anúncio da intenção de compra, pelo valor de R$ 2 bilhões. Durante a Operação Compliance Zero, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, também foi afastado do cargo.

As tratativas de venda do banco seguiram mesmo após a negativa do BC para o BRB. No dia 17 de novembro, horas antes da prisão de Vorcaro, a Fictor Holding Financeira anunciou a compra do Banco Master, em operação realizada em conjunto com um consórcio de investidores dos Emirados Árabes Unidos. A conclusão do negócio, no entanto, foi inviabilizada pela liquidação extrajudicial.

Negócio arriscado

Conforme a investigação, o crescimento acelerado do Banco Master envolvia dois pilares:

captação de recursos pagando a investidores juros muito acima da média do mercado; e

compra de ativos com baixa liquidez, como empresas com problemas financeiros, precatórios e direitos creditórios.

Esse modelo de negócios era considerado problemático, já que o banco emitia papéis garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e pagava taxas muito acima do mercado.

Sigilo do caso

Desde o dia 2 de dezembro, por ordem do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), todas as investigações envolvendo a liquidação do banco Master correm sob sigilo absoluto. Toffoli também assumiu para si a relatoria do caso no Supremo.

O nome do ministro já havia aparecido em polêmica, após informação do colunista Lauro Jardim, do O Globo, de que Toffoli viajou a Lima, no Peru, para ver a final da Libertadores, no jatinho do empresário Luiz Oswaldo Pastore.

No mesmo voo, estavam o advogado Augusto Arruda Botelho, que atua no processo do Master defendendo o diretor de compliance do banco, Luiz Antônio Bull, e o ex-deputado Aldo Rebello.

Contrato com o Master

A repercussão envolvendo a liquidação do Banco Master ganhou novos contornos no dia 11 de dezembro, após o jornal O Globo revelar um contrato entre a instituição e a esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes.

Segundo a reportagem, o contrato previa que o escritório de Viviane trabalhasse na defesa de interesses do Banco e de Vorcaro no Banco Central, na Receita Federal e no Congresso Nacional, pelo valor de R$ 129 milhões. Os pagamentos, no entanto, teriam sido interrompidos após a liquidação do Master.

Interferência de ministro

Duas semanas depois, uma nova publicação do jornal, assinada pela colunista Malu Gaspar, revelou que o ministro Alexandre de Moraes teria procurado o presidente do Banco Central ao menos quatro vezes para tratar de interesses envolvendo o Master. Os contatos teriam sido três vezes por telefone e uma vez presencialmente.

Parlamentares reagiram à informação no Congresso, sinalizando a abertura de um processo de impeachment contra o ministro e um pedido de CPI.

Moraes se manifesta

No dia seguinte à publicação, em 23 de dezembro, Moraes se manifestou oficialmente sobre o caso por meio de nota, afirmando que a reunião com Galípolo foi para discutir as consequências da aplicação da lei Magnitsky contra ele, nos Estados Unidos.

No mesmo dia, em publicação no site, o Banco Central confirmou que foram mantidas reuniões o ministro para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky.

Em uma segunda nota, publicada à noite, Moraes negou os telefonemas a Galípolo a fim de pressionar pela aquisição do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília. O ministro também afirmou que o escritório da esposa jamais atuou na operação de aquisição do Master pelo BRB perante o BC.

Acareação

Mesmo após recomendação contrária da Procuradoria-Geral da República (PGR), o ministro do STF Dias Toffoli manteve para esta terça-feira (30) a acareação entre Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master; Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB; e Ailton de Aquino, diretor do Banco Central.

A investigação busca esclarecer suspeitas de irregularidades na operação de venda do banco e que acabou não sendo concluída.

A PGR argumenta que uma acareação neste estágio da investigação, antes das fases de interrogatório dos réus e de oitivas de testemunhas, seria prematura. Ao negar o pedido, Toffoli, por sua vez, defendeu já existirem elementos suficientes nos autos para justificar o confronto de versões.

Seguro aos investidores

Decretada a liquidação extrajudicial, o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), uma espécie de "seguro" aos investidores e correntistas contra calotes, foi acionado.

O FGC garante o pagamento de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ e por instituição bancária. Os pagamentos ainda não foram iniciados, pois dependem que a lista de credores seja disponibilizada pelo liquidante, o que ainda não ocorreu.

O que é o Banco Master

Fundada em 1974, a empresa surgiu como Máxima Corretora de Valores e Títulos Mobiliários. Após expansões e alterações societárias, a companhia se tornou um grupo financeiro, passando a se chamar Banco Master.

Entre os anos 2000 e 2010, o Master expandiu sua atuação para a área de investimentos e gestão de recursos. Foi quando passou a ganhar destaque por oferecer produtos com rendimentos muito acima do mercado.