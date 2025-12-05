Política

Relações institucionais
Notícia

Crise com o Congresso reforça fragilidade da articulação política de Lula no terceiro governo

Planalto vive atrito inédito com Câmara e Senado, com riscos à agenda de votações de interesse do governo

Fábio Schaffner

