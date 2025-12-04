Política

Sessão conjunta
Notícia

Congresso aprova texto-base do orçamento de 2026 com prazo para execução de emendas

Projeto da LDO prevê superávit de R$ 34,3 bilhões em 2026. Texto segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Zero Hora

