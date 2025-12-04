Congresso aprova texto-base do orçamento de 2026 com prazo para execução de emendas

A votação ocorreu em uma sessão conjunta. Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira (4) o texto-base do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026. A votação ocorreu em sessão conjunta da Câmara e do Senado. O projeto segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Além de definir as instruções para execução e elaboração do orçamento do ano que vem, a matéria também determina que 65% das emendas parlamentares devem ser pagas pelo governo até o final do primeiro semestre.

A regra vale para emendas individuais e coletivas destinadas a fundos de saúde e de assistência social e para as chamadas transferências especiais, conhecidas por "emendas Pix".

O relator do projeto na Comissão Mista de Orçamento (CMO) foi o deputado Gervásio Maia (PSB-PB). Ele que estabeleceu o prazo para pagamento das emendas, o que ele definiu necessário para assegurar a liberação dos recursos em um ano eleitoral.

Principais pontos da LDO 2026

O projeto da LDO prevê superávit de R$ 34,3 bilhões em 2026, o equivalente a 0,25% do produto interno bruto (PIB). Pelo texto aprovado, o governo pode considerar o limite inferior da meta para fazer limitações de gastos. A meta pode variar 0,25% para cima ou para baixo.

O texto original fixava como prioridade o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e 27 objetivos do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027. O relatório final também prevê: