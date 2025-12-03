Condenados pela trama golpista, Anderson Torres e Alexandre Ramagem são demitidos da PF

O Ministério da Justiça demitiu o deputado federal Alexandre Ramagem e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres da Polícia Federal (PF). Eles eram delegados concursados do órgão, mas foram condenados por tentativa de golpe de Estado.
Segundo o g1, as portarias assinadas pelo ministro Ricardo Lewandowski nesta quarta-feira (3) devem ser publicadas no Diário Oficial da União (DOU) de quinta-feira (4). A decisão atende a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenou a perda dos cargos de ambos na sentença.
Conforme apurou a TV Globo, os dois são alvos de processos administrativos disciplinares (PADs) dentro da PF, que continuarão correndo mesmo após a demissão.
Foragido nos Estados Unidos, Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão na ação penal da trama golpista. Já Torres começou a cumprir pena em 25 de novembro. Ele está preso no 19º Batalhão de Polícia Militar, conhecido como Papudinha. O ex-ministro foi condenado a 24 anos de prisão em regime inicialmente fechado.