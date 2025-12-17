Comissão do Senado dá aval, e PL da Dosimetria deve ser votado pelo plenário ainda nesta quarta

Sessão da CCJ nesta quarta-feira teve quatro horas de recesso paar discussão do projeto. Saulo Cruz / Agência Senado/Divulgação

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (17) o projeto de lei (PL) que reduz as penas de Jair Bolsonaro e dos demais condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na tentativa de golpe de Estado e nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, o chamado PL da Dosimetria.

O texto havia sido aprovado em 10 de dezembro na Câmara dos Deputados, por 291 votos a favor a 148 contra. O colegiado chegou a votar requerimento para adiar a votação na comissão do Senado, que foi rejeitado. Depois, houve pedido de vista do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) próximo das 11h, que foi concedido por quatro horas. Exatamente às 15h o painel de votação da comissão foi aberto. O placar ficou em 17 votos sim e 7 contrários.

A relatoria na CCJ ficou por conta do senador Esperidião Amin (PP-SC). No entanto, na terça-feira (16), o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) apresentou um voto em separado (relatório paralelo), recomendando a rejeição do PL na comissão. Apesar disso, Vieira voltou atrás e retirou seu voto em separado durante a sessão de discussão na CCJ nesta quarta-feira.

— Se o colegiado decidiu, sob orientação de Vossa Excelência, de que essa é uma emenda de redação, de fato ela será acatada dessa forma, e eu não vejo por que persistir no voto em separado que apresentei — declarou.

Benefício a condenados por outros crimes

Conforme Cezar Giacobbo de Lima, advogado criminalista e professor de prática penal na Ulbra, o projeto aprovado pela Câmara poderia beneficiar diversos condenados por outros crimes, pois alteraria o parâmetro de progressão de regime de pena.

— A polêmica está na alteração do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. O projeto aprovado na Câmara estabelece que a progressão de regime dos condenados acontecerá após o cumprimento de um sexto da pena. Na prática, por exemplo, quem está cumprindo pena por crimes sexuais, sem violência, poderá progredir de regime de forma mais rápida do que a atual regra vigente. O mesmo vale para os condenados em crimes contra a administração pública, como corrupção passiva e peculato — destaca.

Outra preocupação da oposição em relação à apreciação do projeto é com a proximidade do recesso parlamentar, que se inicia em 23 de dezembro. Amin e os outros senadores que defendem o avanço do PL temem que a votação da proposta fique para 2026, ano eleitoral, o que poderia dificultar ainda mais a aprovação.

Para esvaziar a pauta, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), já adiou para 2026 as votações de outros dois projetos que mobilizavam o Congresso, o PL Antifacção e a PEC da Segurança Pública.

Se houver mudanças substanciais no texto do PL, o projeto ainda teria que voltar à Câmara dos Deputados para nova votação – ao final do trâmite no Congresso, ainda precisa da sanção presidencial. No entanto, a tendência é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vete o projeto, forçando a uma nova votação no Congresso para derrubar o veto.

Atos no final de semana

No último domingo (14), foram realizadas manifestações contra a aprovação do PL da Dosimetria em diversas cidades do país. No Rio Grande do Sul, ocorreram atos em cidades como Porto Alegre e Caxias do Sul.

As manifestações ocorreram justamente no intervalo entre a aprovação do texto na Câmara dos Deputados e a votação do PL no Senado. O objetivo das ações era pressionar os senadores contra o avanço do projeto.

— Os congressistas costumam ser bastante sensíveis às manifestações de rua. Assim, ainda que as manifestações do último domingo tenham levado às ruas menos pessoas do que as anteriores, acredito que elas devem, sim, ter influência sobre a decisão individual de cada senador sobre esse PL — destaca Maurício Moya, cientista político e professor do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFRGS.

Mesmo com a pressão das manifestações, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), pautou o projeto para votação no plenário nesta quarta. Ainda antes da aprovação do PL na Câmara, Alcolumbre tinha prometido votar a matéria "neste ano ainda".